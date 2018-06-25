Велика приватизація: ФДМУ шукає радників для продажу шести підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 підприємств, які мають продати цього року. Відповідна інформації опублікована у газеті “Відомості приватизації”, передає УНН.
Зокрема, Фонд шукає радників для продажу “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” (ОГХК), ПрАТ “Індар”, ПАТ “Президент-готель”, ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”, заводу “Електроважмаш” та ПАТ “Одеський припортовий завод”.
Щодо “Індару”, “Президент-готелю” та ОПЗ заявки можна подавати до 20 липня включно, перші етапи конкурсів відбудуться 26 липня, другі — 30 липня.
Стосовно ж ОГХК, “Краснолиманської” і “Електроважмашу” то кандидати зможуть подавати заявки до 23 липня. Передбачається два етапи конкурсів — 27 липня і 31 липня.
Додамо, у всіх випадках фіксований розмір оплати послуг радника встановлений до 0,5% вартості активів підприємства, наведеної до частки держави в ньому, а в разі продажу об’єкта розмір змінної частини становитиме до 2% від вартості проданого об’єкта приватизації.
Нагадаємо, Фонд державного майна України видав 22 накази про прийняття рішень про приватизацію по об’єктах з переліку об’єктів великої приватизації.