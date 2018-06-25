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Большая приватизация: ФГИУ ищет советников для продажи шести предприятий

Большая приватизация: ФГИУ ищет советников для продажи шести предприятий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 предприятий, которые должны продать в этом году. Соответствующая информация опубликована в газете “Ведомости приватизации”, передает УНН.

В частности, Фонд ищет советников для продажи "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), ЧАО "Индар", ОАО "Президент-отель", ГП "Угольная компания "Краснолиманская", завода "Электротяжмаш" и ОАО "Одесский припортовый завод".

По "Индару", "Президент-отелю" и ОПЗ заявки можно подавать до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов состоятся 26 июля, вторые - 30 июля.

Что касается ОГХК, "Краснолиманской" и "Электротяжмаша" то кандидаты смогут подавать заявки до 23 июля. Запланировано два этапа конкурсов - 27 июля и 31 июля.

Добавим, во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советника установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составит до 2% от стоимости проданного объекта приватизации.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

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