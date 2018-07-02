Велика Британія завдала авіаударів на півдні Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Наприкінці червня ВМП Великої Британії завдали авіа ударів по сирійськіх військах в районі Аль-Танф на півдні країни, неподалік від кордону з Іраком і Йорданією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Бомбардування велися з винищувачів Eurofighter Typhoon за допомогою лазерної системи наведення, зазначає видання. На базу військ, лояльних президенту Сирії Башару Асаду, була скинута 500-фунтова (227 кілограмів) бомба. Це стало відповіддю на спробу проурядових військ підійти до бази західої коаліції.
Бій відбувся біля британської навчальної бази SAS.
Сирійська обсерваторія з прав людини та британська моніторингова група, повідомили, що в "пустелі" поблизу аль-Таффа є укріплений гарнізон, який використовують спеціальні сили США та Британії для підготовки сирійської групи повстанців, що борються з Ізідою. Саме біля нього і було чутно вибухи.
В результаті загинув один сирійський офіцер, семеро військовослужбовців були поранені.
Як повідомляв УНН, сирійська армія звільнила 70 міст і селищ на сході і південному сході провінції Дераа і знаходиться зараз в 2 км від кордону з Йорданією.
Нагадаємо, від голоду, спраги і хвороб 15 біженців, які втекли з сирійської провінції Дераа до йорданського кордону, загинули.