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Великобритания нанесла авиаудары на юге Сирии

Великобритания нанесла авиаудары на юге Сирии

Киев  •  УНН

 • 7553 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В конце июня ВМП Великобритании нанесли авиа удары по сирийским войскам в районе Аль-Танф на юге страны, недалеко от границы с Ираком и Иорданией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Бомбардировка велись с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе мероприятие коалиции.

Бой состоялся у британской учебной базы SAS.

Сирийская обсерватория по правам человека и британская мониторинговая группа, сообщили, что в "пустыне" вблизи аль-Таффи есть  укрепленный гарнизон, который используют специальные силы США и Великобритании для подготовки сирийской группы повстанцев, борющихся с Изидой. Именно у него и были слышны взрывы.

В результате погиб один сирийский офицер, семь военнослужащих были ранены.

Как сообщал УНН, сирийская армия освободила 70 городов и поселков на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией.

Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границы, погибли.

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