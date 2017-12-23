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Велика Британія вітає реакцію світової спільноти на політику КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Влада Великої Британії привітала засудження світовою спільнотою “бездумної поведінки КНДР”, що виразилося в одноголосному прийнятті резолюції ООН про посилення санкцій щодо Пхеньяну. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт уряду Сполученого Королівства.

Велика Британія вітає реакцію світової спільноти на політику КНДР

У заяві голови британського МЗС Бориса Джонсона вказано, що: “Я вітаю одностайне прийняття резолюції РБ ООН по Північній Кореї. Міжнародне співтовариство продемонструвало, що воно єдине в своєму засудженні безрозсудної поведінки КНДР. Ця резолюція робить життєво необхідні кроки для скорочення доходів від експорту, які північнокорейський режим приховує від свого народу, щоб здійснювати фінансування своїх незаконних програм зі створення ядерної зброї і балістичних ракет”.

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Міністр закордонних справ підкреслив, що додаткові санкційні заходи покликані показати, що у лідера КНДР Кім Чен Ина тепер є два шляхи на вибір: “або продовжувати нинішній провокаційний і ізоляціоністський шлях”, або “приділити першочергову увагу благополуччю північнокорейського народу”.

“Ми закликаємо Північну Корею змінити свій курс”, — резюмував Борис Джонсон.

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Нагадуємо, що Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

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