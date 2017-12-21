ЗМІ: США готують план нападу на КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сполучені Штати розробляють план воєнного нападу на КНДР, щоб змусити Пхеньян зупинити свою ядерну програму, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, Білий дім “різко” активізував підготовку до воєнного вирішення ситуації з Північною Кореєю в останні місяці на фоні побоювань, що дипломатія не працює.
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Серед варіантів, котрі розглядають у Вашингтоні, — знищення місця запуску ракет на території КНДР перш, ніж відбудеться нове випробування балістичних ракет. Також у якості можливої цілі розглядаються збройні склади Народної армії КНДР.
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У Сполучених Штатах мають надію, що застосування військової сили “покаже Кім Чен Ину, що Америка серйозно налаштована на те, щоб КНДР припинила подальший розвиток ядерної програми і приймала участь у переговорах”.
Нагадуємо, США передали Китаю проект резолюції РБ ООН про нові санкції проти КНДР.