СМИ: США готовят план нападения на КНДР

По данным издания, Белый дом “резко” активизировал подготовку к военному решению ситуации с Северной Кореей в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook и Microsoft блокируют кибер-активность КНДР — Белый Дом

Среди вариантов, которые рассматривают в Вашингтоне, — уничтожение места запуска ракет на территории КНДР прежде, чем произойдет новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются вооруженные склады Народной армии КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Канада организуют встречу противников ядерной программы КНДР

В Соединенных Штатах надеются, что применение военной силы “покажет Ким Чен Ыну, что Америка серьезно настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и принимала участие в переговорах”.

Напоминаем, США передали Китая проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР.