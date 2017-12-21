СМИ: США готовят план нападения на КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные Штаты разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить Пхеньян остановить свою ядерную программу, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, Белый дом “резко” активизировал подготовку к военному решению ситуации с Северной Кореей в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.
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Среди вариантов, которые рассматривают в Вашингтоне, — уничтожение места запуска ракет на территории КНДР прежде, чем произойдет новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются вооруженные склады Народной армии КНДР.
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В Соединенных Штатах надеются, что применение военной силы “покажет Ким Чен Ыну, что Америка серьезно настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и принимала участие в переговорах”.
Напоминаем, США передали Китая проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР.