Великобритания приветствует реакцию мирового сообщества на политику КНДР

В заявлении главы британского МИДа Бориса Джонсона указано, что: “Я поздравляю единодушное принятие резолюции СБ ООН по Северной Корее. Международное сообщество продемонстрировало, что оно единствено в своем осуждении безрассудного поведения КНДР. Эта резолюция делает жизненно необходимые шаги для сокращения доходов от экспорта, которые северокорейский режим скрывает от своего народа, чтобы осуществлять финансирование своих незаконных программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет”.

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Министр иностранных дел подчеркнул, что дополнительные санкционные меры призваны показать, что у лидера КНДР Ким Чен Ына теперь есть два пути на выбор: “или продолжать нынешний провокационный и изоляционистский путь”, или “уделить первоочередное внимание благополучию северокорейского народа”.

“Мы призываем Северную Корею изменить свой курс”, — резюмировал Борис Джонсон.

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Напоминаем, что Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.