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Велика Британія відправить для України нові системи РСЗВ M270

Велика Британія відправить для України нові системи РСЗВ M270

Київ • УНН

 • 222140 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Великій Британії вирішили подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню M270, які надсилають для України, Лондон готовий передати ще три РСЗВ, а також боєприпаси до них. Про це повідомив голова британської Міноборони Бен Уоллес у коментарі ВВС, інформує УНН.

Деталі

Як відомо, країна вже надала три пускові установки, вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів, що й американські системи HIMARS.

Уоллес підтвердив, що Велика Британія відправить Україні ще три таких установки, а також значну кількість ракет для них.

Він зазначив, що Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід.

За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Також Уоллес додав, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

Цитата

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення путіна", - сказав британський міністр.

За словами Уоллеса, РСЗВ M270 вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як працює на фронті реактивна система залпового вогню M270 від партнерів.

Українські Національні Новини

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