Великобритания отправит для Украины новые системы РСЗО M270

Детали

Как известно, страна уже предоставила три пусковые установки, они используют такие же ракеты с дальностью до 80 километров, что и американские системы HIMARS.

Уоллес подтвердил, что Великобритания отправит Украине еще три таких установки, а также значительное количество ракет для них.

Он отметил, что Великобритания очень довольна тем, как Украина использует ракетные установки, которые уже предоставил Запад.

По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Также Уоллес добавил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

Цитата

"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения путина", - сказал британский министр.

По словам Уоллеса, РСЗО M270 уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работает на фронте реактивная система залпового огня M270 от партнеров.