Велика Британія поставить Україні ще близько 1000 ракет "земля-повітря" - міністр оборони

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Міністр оборони країни Бен Воллес, як зазначено, оголосив, що "Велика Британія найближчим часом завершить постачання приблизно 1000 додаткових ракет класу "земля-повітря" для Збройних сил України".

"Це зобов'язання щодо постачання ще сотень ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", - сказав Воллес.

Доповнення

Воллес заявляв, що Велика Британія посилить підтримку українських солдатів протягом зими, оскільки наближається ключова битва в Херсоні.

Велика Британія відправила в Україну намети, що обігріваються, і спальні комплекти від екстремальних холодів. Збройним силам України передано 12 тисяч таких комплектів.