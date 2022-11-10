Велика Британія поставить Україні ще близько 1000 ракет "земля-повітря" - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Великобританія надасть Україні близько 1000 додаткових ракет класу "земля-повітря", щоб допомогти боротися з російською загрозою українській інфраструктурі. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, передає УНН з посиланням на заяву на сайті британського уряду.
Цитата
Міністр оборони країни Бен Воллес, як зазначено, оголосив, що "Велика Британія найближчим часом завершить постачання приблизно 1000 додаткових ракет класу "земля-повітря" для Збройних сил України".
"Це зобов'язання щодо постачання ще сотень ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", - сказав Воллес.
Доповнення
Воллес заявляв, що Велика Британія посилить підтримку українських солдатів протягом зими, оскільки наближається ключова битва в Херсоні.
Велика Британія відправила в Україну намети, що обігріваються, і спальні комплекти від екстремальних холодів. Збройним силам України передано 12 тисяч таких комплектів.