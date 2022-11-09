Великобритания усилит поддержку украинских войск зимой – Минобороны

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"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон, - сказал он. - Поэтому мы полны решимости... дать украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают".

"Я не удивлюсь, если в ближайшие несколько недель мы увидим, как они успешно доберутся по ту сторону реки Днепр", - сказал Воллес об украинских войсках, добавив, что именно поэтому так важно поддерживать поставки оборудования и поддержка сейчас.

"Украина все еще добивается успехов на востоке страны и медленно, но верно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба".

Дополнение

Великобритания отправила в Украину обогреваемые палатки и спальные комплекты от экстремальных холодов.

Вооруженным силам Украины передано 12 тысяч таких комплектов.