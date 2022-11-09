Велика Британія посилить підтримку українських військ узимку – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Велика Британія посилить підтримку українських солдатів протягом зими, оскільки наближається ключова битва в Херсоні, заявив Reuters у середу міністр оборони Бен Воллес, пише УНН.
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"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін, - сказав він. - Тому ми сповнені рішучості... дати українським солдатам найкращі базові навички, бо ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять".
"Я не здивуюся, якщо в найближчі кілька тижнів ми побачимо, як вони успішно дістануться того боку річки Дніпро", - сказав Воллес про українські війська, додавши, що саме тому так важливо підтримувати постачання обладнання та підтримка зараз.
"Україна все ще досягає успіхів на сході країни і повільно, але вірно наближається до Херсона на півдні. Це тяжка боротьба".
Доповнення
Велика Британія відправила в Україну намети, що обігріваються, і спальні комплекти від екстремальних холодів.
Збройним силам України передано 12 тисяч таких комплектів.