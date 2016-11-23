"Вегас Голден Найтс" став новим клубом НХЛ

Рівно через п'ять місяців після того, як було оголошено про включення до складу ліги команди з Лас-Вегаса, власник Білл Фоулі представив ім'я команди і її логотип. Церемонія пройшла на "Toshiba Place", розташованої прямо у "T-Mobile Arena", де "Голден Найтс" почнуть грати в сезоні 2017-18.

"Голден Найтс" будуть набирати команду на драфті розширення. Кожен з 30 клубів до 17-червня 2017 року повинен буде визначитися зі списком захищених гравців. "Лас-Вегас" вибере по одному хокеїстові з кожної команди і пошле в лігу свій список 20 червня. Вибір буде опублікований 21 червня.

Примітно, що також в якості варіантів назви колективу з Лас-Вегаса розглядалися "Сільвер Найтс" і "Дезерт Найтс".

Варто відзначити, що НХЛ стала першою з чотирьох головних північноамериканських ліг, в якій буде виступати команда з Лас-Вегаса. "Голден Найтс" стануть восьмою командою в Тихоокеанському дивізіоні і 15-ю в Західній конференції. Східна конференція складається з 16 команд.

Додамо, що це перше розширення ліги з сезону 2000-01, коли НХЛ поповнили "Міннесота Вайлд" і "Коламбус Блю Джекетс".

Як повідомялв УНН, хокеїсти "Колорадо" перервали виграшну серію "Коламбуса" в НХЛ.