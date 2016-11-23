"Вегас Голден Найтс" стал новым клубом НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В НХЛ представили 31-й клуб, который начнет борьбу со следующего сезона. Им стал "Вегас Голден Найтс", сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.
Ровно через пять месяцев после того, как было объявлено о включении в состав лиги команды из Лас-Вегаса, владелец Билл Фоули представил имя команды и ее логотип. Церемония прошла на "Toshiba Place", расположенной прямо в "T-Mobile Arena", где "Голден Найтс" начнут играть в сезоне 2017-18.
"Голден Найтс" будут набирать команду на драфте расширения. Каждый из 30 клубов до 17 июне 2017 года должен будет определиться со списком защищенных игроков. "Лас-Вегас" выберет по одному хоккеисту из каждой команды и пошлет в лигу свой список 20 июня. Выбор будет опубликован 21 июня.
Примечательно, что также в качестве вариантов названия коллектива из Лас-Вегаса рассматривались "Сильвер Найтс" и "Дезерт Найтс".
Стоит отметить, что НХЛ стала первой из четырех главных североамериканских лиг, в которой будет выступать команда из Лас-Вегаса. "Голден Найтс" станут восьмой командой в Тихоокеанском дивизионе и 15-й в Западной конференции. Восточная конференция состоит из 16 команд.
Добавим, что это первое расширение лиги с сезона 2000-01, когда НХЛ пополнили "Миннесота Уайлд" и "Коламбус Блю Джекетс".
Как сообщал УНН, хоккеисты "Колорадо" прервали выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ.