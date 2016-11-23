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"Вегас Голден Найтс" стал новым клубом НХЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В НХЛ представили 31-й клуб, который начнет борьбу со следующего сезона. Им стал "Вегас Голден Найтс", сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.

"Вегас Голден Найтс" стал новым клубом НХЛ

Ровно через пять месяцев после того, как было объявлено о включении в состав лиги команды из Лас-Вегаса, владелец Билл Фоули представил имя команды и ее логотип. Церемония прошла на "Toshiba Place", расположенной прямо в "T-Mobile Arena", где "Голден Найтс" начнут играть в сезоне 2017-18.

"Голден Найтс" будут набирать команду на драфте расширения. Каждый из 30 клубов до 17 июне 2017 года должен будет определиться со списком защищенных игроков. "Лас-Вегас" выберет по одному хоккеисту из каждой команды и пошлет в лигу свой список 20 июня. Выбор будет опубликован 21 июня.

Примечательно, что также в качестве вариантов названия коллектива из Лас-Вегаса рассматривались "Сильвер Найтс" и "Дезерт Найтс".

Стоит отметить, что НХЛ стала первой из четырех главных североамериканских лиг, в которой будет выступать команда из Лас-Вегаса. "Голден Найтс" станут восьмой командой в Тихоокеанском дивизионе и 15-й в Западной конференции. Восточная конференция состоит из 16 команд.

Добавим, что это первое расширение лиги с сезона 2000-01, когда НХЛ пополнили "Миннесота Уайлд" и "Коламбус Блю Джекетс".

Как сообщал УНН, хоккеисты "Колорадо" прервали выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ.

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