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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вечір пам'яті Дж.Майкла і Принца пройде під час вручення премії Grammy

Київ • УНН

 • 9805 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вечір вручення музичної премії Grammy, який пройде в цю суботу, 12 лютого, буде присвячений пам'яті загибелі Принца і Джорджа Майкла. Про це повідомили у Національній академії мистецтва і науки звукозапису, передає УНН.

Вечір пам'яті Дж.Майкла і Принца пройде під час вручення премії Grammy

Організатори повідомляють, що на шоу, яке пройде в Лос Анджелесі, буде представлено “два незабутніх сегменти пам’яті”. Однак список виконавців досі не розголошується.

“Джордж Майкл і Принц були поп-ікони, які демонстрували рідкісні дані музичного обдарування і потойбічної харизми. У той час як кожен мав яскраво виражений стиль і звучанням, їх обох обожнювала публіка в усьому світі. Це величезна втрата двох таких новаторів для творчої спільноти. Академія звукозапису пригнічена і віддасть належне їх величезній спадщині на сцені Греммі”, - зазначив президент і генеральний директор Академії звукозапису Ніл Портнов.

Нагадаємо, Джордж Майкл і Принц померли у 2016 році.

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