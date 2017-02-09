Вечір пам'яті Дж.Майкла і Принца пройде під час вручення премії Grammy
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вечір вручення музичної премії Grammy, який пройде в цю суботу, 12 лютого, буде присвячений пам'яті загибелі Принца і Джорджа Майкла. Про це повідомили у Національній академії мистецтва і науки звукозапису, передає УНН.
Організатори повідомляють, що на шоу, яке пройде в Лос Анджелесі, буде представлено “два незабутніх сегменти пам’яті”. Однак список виконавців досі не розголошується.
“Джордж Майкл і Принц були поп-ікони, які демонстрували рідкісні дані музичного обдарування і потойбічної харизми. У той час як кожен мав яскраво виражений стиль і звучанням, їх обох обожнювала публіка в усьому світі. Це величезна втрата двох таких новаторів для творчої спільноти. Академія звукозапису пригнічена і віддасть належне їх величезній спадщині на сцені Греммі”, - зазначив президент і генеральний директор Академії звукозапису Ніл Портнов.
Нагадаємо, Джордж Майкл і Принц померли у 2016 році.