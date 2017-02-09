Вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вечер вручения музыкальной премии Grammy, который пройдет в эту субботу, 12 февраля, будет посвящен памяти Принца и Джорджа Майкла. Об этом сообщили в Национальной академии искусства и науки звукозаписи, передает УНН.
Организаторы сообщают, что на шоу, которое пройдет в Лос Анджелесе, будет представлено "два незабываемых сегменты памяти". Однако список исполнителей до сих пор не разглашается.
"Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые демонстрировали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы. В то время как каждый имел ярко выраженный стиль и звучанием, их обоих обожала публика во всем мире. Это огромная потеря двух таких новаторов для творческого сообщества. Академия звукозаписи подавлена и отдаст должное их огромному наследию на сцене Грэмми ", - отметил президент и генеральный директор Академии звукозаписи Нил Портнов.
Напомним, Джордж Майкл и Принц умерли в 2016 году.