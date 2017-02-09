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Вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy

Киев • УНН

 • 9805 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вечер вручения музыкальной премии Grammy, который пройдет в эту субботу, 12 февраля, будет посвящен памяти   Принца и Джорджа Майкла. Об этом сообщили в Национальной академии искусства и науки звукозаписи, передает УНН.

Вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy

Организаторы сообщают, что на шоу, которое пройдет в Лос Анджелесе, будет представлено "два незабываемых сегменты памяти". Однако список исполнителей до сих пор не разглашается.

"Джордж Майкл и Принц были поп-иконы, которые демонстрировали редкие данные музыкального дарования и потусторонней харизмы. В то время как каждый имел ярко выраженный стиль и звучанием, их обоих обожала публика во всем мире. Это огромная потеря двух таких новаторов для творческого сообщества. Академия звукозаписи подавлена ​​и отдаст должное их огромному наследию на сцене Грэмми ", - отметил президент и генеральный директор Академии звукозаписи Нил Портнов.

Напомним, Джордж Майкл и Принц умерли в 2016 году.

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