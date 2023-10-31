Вдалося відтягнути ворожу артилерію: Гуменюк розповіла про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збройні сили досягли успіхів на лівобережжі Херсонщини, але деталі поки що не розголошують. Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.
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«Контрбатарейна боротьба змусила ворога відтягнути свої позиції на лівому березі, але поки ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого берега. Сили оборони мають непогані результати і в контрбатарейній боротьбі, і в інших методах роботи, але висвітленню це поки що не підлягає, щоб результат був потужним і закріпленим, щоб це не було короткочасною перемогою», - сказала Гуменюк.
Деталі
Вона навела для прикладу збільшення використання ворогом тактичної авіації, що є ознакою того, що артилерійськи системи не можуть вражати цілі на правому березі через значну відстань.
Також вона додала, що Херсонський напрямок наразі не є пріоритетним для російських військ, хоча там зосереджено достатньо сил.
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