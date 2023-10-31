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Вдалося відтягнути ворожу артилерію: Гуменюк розповіла про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном

Київ • УНН

 • 71565 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збройні сили досягли успіхів на лівобережжі Херсонщини, але деталі поки що не розголошують. Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

Вдалося відтягнути ворожу артилерію: Гуменюк розповіла про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном

Цитата

«Контрбатарейна боротьба змусила ворога відтягнути свої позиції на лівому березі, але поки ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого берега. Сили оборони мають непогані результати і в контрбатарейній боротьбі, і в інших методах роботи, але висвітленню це поки що не підлягає, щоб результат був потужним і закріпленим, щоб це не було короткочасною перемогою», - сказала Гуменюк.

Деталі

Вона навела для прикладу збільшення використання ворогом тактичної авіації, що є ознакою того, що артилерійськи системи не можуть вражати цілі на правому березі через значну відстань.

Також вона додала, що Херсонський напрямок наразі не є пріоритетним для російських військ, хоча там зосереджено достатньо сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Посилення тиску": британська розвідка оцінила призначення росією нового командувача на Херсонський напрямок

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