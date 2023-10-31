"Посилення тиску": британська розвідка оцінила призначення росією нового командувача на Херсонський напрямок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Призначення росією нового командувача - Михайла Теплінського - на Херсонський напрямок, імовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які діють у цьому районі, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як повідомляють російські державні ЗМІ, заступник командувача російських військ в Україні генерал-полковник Михайло Теплінський, імовірно, взяв на себе командування російським угрупуванням військ "Дніпро". Він замінює генерал-полковника Олега Макаревича. Ці російські сили відповідають за окуповані території Херсонської області, включаючи східний берег річки Дніпро, вказує МО Британії.
"В останні тижні бойові дії у цьому районі посилилися... Теплінського, імовірно, високо поважають у російському Генштабі, і він має досвід командування операціями в регіоні: він був польовим офіцером, відповідальним за відносно успішне виведення російських сил із заходу від Дніпра в листопаді 2022 року. Майже напевно, що відбиття українських атак через Дніпро та утримання території на окупованій частині Херсонської області залишається пріоритетним завданням для російських сил в Україні. Призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають територію", - зазначається у звіті.
Нагадаємо
29 жовтня стало відомо, що російський командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діє на Херсонському напрямку.