Українські війська просунулися в районі Бахмута – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. 29 жовтня українські війська просунулися поблизу Бахмута під час наступальних дій. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки. Ймовірно, українські сили встановили контроль над невизначеними позиціями на запорізькому напрямку. Про це йдеться у звіті аналітиків від американського інституту вивчення війни, передає УНН.
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Також 29 жовтня стало відомо, що російський командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку.
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