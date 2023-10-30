Украинские войска продвинулись в районе Бахмута - ISW
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. 29 октября украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время наступательных действий. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки. Вероятно, украинские силы установили контроль над неопределенными позициями на Запорожском направлении. Об этом говорится в отчете аналитиков от Американского института изучения войны, передает УНН.
Детали
Также 29 октября стало известно, что российский командующий вдв генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича на посту командующего российской группировкой войск "Днепр", которая действовала на Херсонском направлении.
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