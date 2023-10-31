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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Усиление давления": британская разведка оценила назначение россией нового командующего на Херсонское направление

Киев • УНН

 • 36014 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Назначение россией нового командующего - Михаила Теплинского - на Херсонское направление, предположительно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, действующие в этом районе, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

"Усиление давления": британская разведка оценила назначение россией нового командующего на Херсонское направление

Детали

Как сообщают российские государственные СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, предположительно, принял на себя командование российской группировкой войск "Днепр". Он заменяет генерал-полковника Олега Макаревича. Эти российские силы отвечают за оккупированные территории Херсонской области, включая восточный берег реки Днепр, указывает МО Британии.

"В последние недели боевые действия в этом районе усилились... Теплинского, вероятно, высоко ценят в Генштабе россии, и он имеет опыт командования операциями в регионе: он был полевым офицером, ответственным за относительно успешный вывод российских войск с запада из Днепра в ноябре 2022 года. Почти наверняка, что отражение украинских атак через Днепр и удерживание территории на оккупированной части Херсонской области остается приоритетной задачей для российских сил в Украине. Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие территорию", - отмечается в отчете.

Напомним

29 октября стало известно, что российский командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича на посту командующего российской группировкой войск "Днепр", действующей на Херсонском направлении.

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