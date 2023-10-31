Удалось оттянуть вражескую артиллерию: Гуменюк рассказала об успехах ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 50982 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 31847 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 55526 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 171364 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 64310 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 115642 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165865 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154378 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155127 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160164 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 75106 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 78549 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 73550 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 102909 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 38505 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 50992 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 102993 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 171374 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 255183 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 307187 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 5658 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 38565 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 51215 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49967 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62765 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Удалось оттянуть вражескую артиллерию: Гуменюк рассказала об успехах ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном

Киев • УНН

 • 71565 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Вооруженные силы достигли успехов на левобережье Херсонщины, но детали пока не разглашают. Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

Удалось оттянуть вражескую артиллерию: Гуменюк рассказала об успехах ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном

Цитата

«Контрбатарейная борьба заставила врага оттянуть свои позиции на левом берегу, но пока ещё недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого берега. Силы обороны имеют неплохие результаты и в контрбатарейной борьбе, и в других методах работы, но освещению это пока не подлежит, чтобы результат был мощным и закрепленным, чтобы это не было кратковременной победой», - сказала Гуменюк.

Детали

Она привела в пример увеличение использования врагом тактической авиации, что является признаком того, что артиллерийские системы не могут поражать цели на правом берегу из-за значительного расстояния.

Также она добавила, что Херсонское направление пока не является приоритетным для российских войск, хотя там сосредоточено достаточно сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усиление давления": британская разведка оценила назначение россией нового командующего на Херсонское направление

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23