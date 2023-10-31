Удалось оттянуть вражескую артиллерию: Гуменюк рассказала об успехах ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном

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«Контрбатарейная борьба заставила врага оттянуть свои позиции на левом берегу, но пока ещё недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого берега. Силы обороны имеют неплохие результаты и в контрбатарейной борьбе, и в других методах работы, но освещению это пока не подлежит, чтобы результат был мощным и закрепленным, чтобы это не было кратковременной победой», - сказала Гуменюк.

Детали

Она привела в пример увеличение использования врагом тактической авиации, что является признаком того, что артиллерийские системы не могут поражать цели на правом берегу из-за значительного расстояния.

Также она добавила, что Херсонское направление пока не является приоритетным для российских войск, хотя там сосредоточено достаточно сил.

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