Удалось оттянуть вражескую артиллерию: Гуменюк рассказала об успехах ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вооруженные силы достигли успехов на левобережье Херсонщины, но детали пока не разглашают. Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в комментарии Радио Свобода, передает УНН.
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«Контрбатарейная борьба заставила врага оттянуть свои позиции на левом берегу, но пока ещё недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого берега. Силы обороны имеют неплохие результаты и в контрбатарейной борьбе, и в других методах работы, но освещению это пока не подлежит, чтобы результат был мощным и закрепленным, чтобы это не было кратковременной победой», - сказала Гуменюк.
Детали
Она привела в пример увеличение использования врагом тактической авиации, что является признаком того, что артиллерийские системы не могут поражать цели на правом берегу из-за значительного расстояния.
Также она добавила, что Херсонское направление пока не является приоритетным для российских войск, хотя там сосредоточено достаточно сил.
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