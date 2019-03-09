Вчора на Дніпропетровщині згоріло понад 6 га трави та очерету
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За минулу добу підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області гасили вогонь на відкритих територіях двох населених пунктів, вогонь знищив сухої трави та очерету на загальній площі 6 га . Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Повідомлення про пожежу на вулиці селища Карнаухівка надійшло до Служби порятунку 8-го березня. На місці пожежі вогнеборці встановили, що загоряння виникло на відкритій території – горіла суха трава та очерет. Вогонь знищив суху траву та очерет на загальній площі 4 га. Вогнеборці ліквідовували пожежу близько двох годин.
Ввечері до Служби порятунку "101" надійшло ще одне повідомлення про займання сухої трави біля села Балівка Дніпровського району. Там вогонь знищив суху траву та очерет на загальній площі 2 га. Пожежу також ліквідовували біля двох годин.
Нагадаємо, 7 березня на території Курилівського лісництва "Кам’янський лісгосп" поблизу селища Аули Криничанського району на Дніпропетровщині була ліквідована пожежа на території площею 4,8 га.