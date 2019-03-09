Вчера в Днепропетровской области сгорело более 6 га травы и камыша
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За минувшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области тушили огонь на открытых территориях двух населенных пунктов, огонь уничтожил сухой травы и камыша на общей площади 6 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Сообщение о пожаре на улице поселка Карнауховка поступило в Службу спасения 8 марта. На месте пожара пожарные установили, что возгорание возникло на открытой территории - горела сухая трава и камыш. Огонь уничтожил сухую траву и камыш на общей площади 4 га. Пожарные ликвидировали пожар около двух часов.
Вечером в Службу спасения "101" поступило еще одно сообщение о возгорании сухой травы возле села Баловка Днепровского района. Там огонь уничтожил сухую траву и камыш на общей площади 2 га. Пожар также ликвидировали около двух часов.
Напомним, 7 марта на территории Куриловского лесничества "Каменский лесхоз" вблизи поселка Аулы Криничанского района Днепропетровской области был ликвидирована пожар на территории площадью 4,8 га.