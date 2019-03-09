Вчера в Днепропетровской области сгорело более 6 га травы и камыша

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 15990 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115135 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 118960 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121486 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121039 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152097 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117009 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вчера в Днепропетровской области сгорело более 6 га травы и камыша

Вчера в Днепропетровской области сгорело более 6 га травы и камыша

Киев  •  УНН

 • 6008 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. За минувшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области тушили огонь на открытых территориях двух населенных пунктов, огонь уничтожил сухой травы и камыша на общей площади 6 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Сообщение о пожаре на улице поселка Карнауховка поступило в Службу спасения 8 марта. На месте пожара пожарные установили, что возгорание возникло на открытой территории - горела сухая трава и камыш. Огонь уничтожил сухую траву и камыш на общей площади 4 га. Пожарные ликвидировали пожар около двух часов.

Вечером в Службу спасения "101" поступило еще одно сообщение о возгорании сухой травы возле села Баловка Днепровского района. Там огонь уничтожил сухую траву и камыш на общей площади 2 га. Пожар также ликвидировали около двух часов.

Напомним, 7 марта на территории Куриловского лесничества "Каменский лесхоз" вблизи поселка Аулы Криничанского района Днепропетровской области был ликвидирована пожар на территории площадью 4,8 га.

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