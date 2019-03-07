На Дніпропетровщині горіло майже 5 гектарів лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На території Курилівського лісництва ДП "Кам’янський лісгосп" поблизу селища Аули Криничанського району на Дніпропетровщині була ліквідована пожежа на території площею 4,8 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 3 га та суху траву на відкритій території на площі 1,8 га. Загальна площа пожежі становить 4,8 га. Пожежа була локалізована 17:15 та о 17:47 ліквідована", - йдеться у повідомленні.
Причина пожежі, яка сталася 6 березня, встановлюється правоохоронними органами.
Раніше УНН повідомляв, що у селі Кам’янка неподалік від Дніпра на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла масштабна пожежа.