На Дніпропетровщині горіло майже 5 гектарів лісу

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На території Курилівського лісництва ДП "Кам’янський лісгосп" поблизу селища Аули Криничанського району на Дніпропетровщині була ліквідована пожежа на території площею 4,8 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 3 га та суху траву на відкритій території на площі 1,8 га. Загальна площа пожежі становить 4,8 га. Пожежа була локалізована 17:15 та о 17:47 ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Причина пожежі, яка сталася 6 березня, встановлюється правоохоронними органами.

Раніше УНН повідомляв, що у селі Кам’янка неподалік від Дніпра на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла масштабна пожежа

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