В Днепропетровской области горело почти 5 гектаров леса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На территории Куриловского лесничества ГП "Каменский лесхоз" вблизи поселка Аулы Криничанского района Днепропетровской области был ликвидирован пожар на территории площадью 4,8 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 3 га и сухую траву на открытой территории на площади 1,8 га. Общая площадь пожара составляет 4,8 га. Пожар был локализован 17:15 и в 17:47 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Причина пожара, который произошел 6 марта, устанавливается правоохранительными органами.
Ранее УНН сообщал, что в селе Каменка недалеко от Днепра на территории завода строительных креплений в здании ангара возник масштабный пожар.