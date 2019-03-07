В Днепропетровской области горело почти 5 гектаров леса

"Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 3 га и сухую траву на открытой территории на площади 1,8 га. Общая площадь пожара составляет 4,8 га. Пожар был локализован 17:15 и в 17:47 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина пожара, который произошел 6 марта, устанавливается правоохранительными органами.

Ранее УНН сообщал, что в селе Каменка недалеко от Днепра на территории завода строительных креплений в здании ангара возник масштабный пожар.