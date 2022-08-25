Вчені розшифрували 7500 років арктичного клімату: ніколи не було так тепло, як зараз
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Арктика ніколи не була такою теплою за останні 7500 років, як нині, йдеться у дослідженні, опублікованому в четвер у журналі Nature Communications, передає УНН.
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Вчені використали аналіз річних кілець дерев, що сягає часів до нашої ери, щоб виявити, що потепління в індустріальну епоху було безпрецедентним за швидкістю і підвищило літню температуру до рівнів, що перевищують ті, що реконструювалися за останні сім тисячоліть.
Реконструкція клімату стала можливою завдяки тому, що ерозія на півострові Ямал оголила древні стовбури дерев, по річних кільцях яких можна визначити літні температури, що впливають на зростання дерева.
До 1850 року клімат неухильно охолоджувався. Потепління після промислової революції перевищує будь-які природні зміни.
У Сибіру було ексгумовано понад 3500 стовбурів дерев, 1425 з них проаналізовано під час дослідження.
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