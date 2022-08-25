Ученые расшифровали 7500 лет арктического климата: никогда не было так тепло, как сейчас

Детали

Ученые использовали анализ годовых колец деревьев, достигающих времен до нашей эры, чтобы обнаружить, что потепление в индустриальную эпоху было беспрецедентным по скорости и повысило летнюю температуру до уровней, превышающих реконструируемые за последние семь тысячелетий.

Реконструкция климата стала возможной благодаря тому, что эрозия на полуострове Ямал обнажила древние стволы деревьев, по годовым кольцам которых можно определить летние температуры, влияющие на рост дерева.

К 1850 году климат неуклонно охлаждался. Потепление после промышленной революции превосходит любые естественные конфигурации.

В Сибири было эксгумировано более 3500 стволов деревьев, 1425 из них были проанализированы в ходе исследования.

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