Лід, який формувався на Евересті близько 2000 років, розтанув за 25 років - дослідження

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 45409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 72733 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 84910 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 113060 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 121206 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 109173 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 129633 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166775 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178737 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215390 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 184447 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 250390 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 61639 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 27549 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 53504 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 250468 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 184513 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 293124 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 412594 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 664674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 7293 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 53504 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 98936 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 136471 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 161322 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Лід, який формувався на Евересті близько 2000 років, розтанув за 25 років - дослідження

Лід, який формувався на Евересті близько 2000 років, розтанув за 25 років - дослідження

Київ • УНН

 • 24370 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Нове дослідження показує, що найвищий льодовик на найвищій горі у світі втрачає лід на десятиліття щороку через антропогенну зміну клімату. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Отримані дані служать попередженням про те, що швидке танення льодовиків в деяких з найвищих точок Землі може призвести до погіршення кліматичних наслідків, включаючи більш часті сходи лавин і висихання джерел води, від яких близько 1,6 мільярда людей залежні.

Лід, який формувався на льодовику Південне сідло близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років, а це означає, що він витончився приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

У той час як танення льодовиків широко вивчається, льодовикам у найвищих точках планети приділяється мало наукової уваги, стверджують дослідники у дослідженні, опублікованому в Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Група вчених та альпіністів, у тому числі шестеро людей з Університету штату Мен, відвідали льодовик у 2019 році та зібрали зразки з крижаного керна завдовжки 10 метрів. Вони також встановили дві найвищі у світі автоматичні метеостанції для збору даних та відповіді на запитання: чи впливає зміна клімату, пов'язана з діяльністю людини, на льодовики?

"Відповідь - рішуче так, і це дуже важливо з кінця 1990-х років", - заявив Пол Маєвскі, керівник експедиції та директор Інституту зміни клімату Університету штату Мен.

Дослідники заявили, що результати не лише підтвердили, що зміна клімату з вини людини досягла найвищих точок на Землі, а й порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

Дослідження показало, що як тільки льодовик оголився, він втратив близько 55 метрів льоду за чверть століття. Дослідники зазначають, що льодовик перетворився зі снігового покриву на переважно лід, і ця зміна могла розпочатися ще у 1950-х роках. Але втрати льоду були найінтенсивнішими з кінця 1990-х років.

Це перетворення на кригу означає, що льодовик більше не може відображати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

Моделювання показує, що через екстремальний вплив сонячної радіації танення або випаровування в цьому регіоні може прискоритися більш ніж у 20 разів, як тільки сніговий покрив перетвориться на лід. Падіння рівня відносної вологості та сильніші вітри також є факторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: дощ замінить сніг в Арктиці через глобальне потепління

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33