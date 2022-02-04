Лід, який формувався на Евересті близько 2000 років, розтанув за 25 років - дослідження

Деталі

Отримані дані служать попередженням про те, що швидке танення льодовиків в деяких з найвищих точок Землі може призвести до погіршення кліматичних наслідків, включаючи більш часті сходи лавин і висихання джерел води, від яких близько 1,6 мільярда людей залежні.

Лід, який формувався на льодовику Південне сідло близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років, а це означає, що він витончився приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

У той час як танення льодовиків широко вивчається, льодовикам у найвищих точках планети приділяється мало наукової уваги, стверджують дослідники у дослідженні, опублікованому в Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Група вчених та альпіністів, у тому числі шестеро людей з Університету штату Мен, відвідали льодовик у 2019 році та зібрали зразки з крижаного керна завдовжки 10 метрів. Вони також встановили дві найвищі у світі автоматичні метеостанції для збору даних та відповіді на запитання: чи впливає зміна клімату, пов'язана з діяльністю людини, на льодовики?

"Відповідь - рішуче так, і це дуже важливо з кінця 1990-х років", - заявив Пол Маєвскі, керівник експедиції та директор Інституту зміни клімату Університету штату Мен.

Дослідники заявили, що результати не лише підтвердили, що зміна клімату з вини людини досягла найвищих точок на Землі, а й порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

Дослідження показало, що як тільки льодовик оголився, він втратив близько 55 метрів льоду за чверть століття. Дослідники зазначають, що льодовик перетворився зі снігового покриву на переважно лід, і ця зміна могла розпочатися ще у 1950-х роках. Але втрати льоду були найінтенсивнішими з кінця 1990-х років.

Це перетворення на кригу означає, що льодовик більше не може відображати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

Моделювання показує, що через екстремальний вплив сонячної радіації танення або випаровування в цьому регіоні може прискоритися більш ніж у 20 разів, як тільки сніговий покрив перетвориться на лід. Падіння рівня відносної вологості та сильніші вітри також є факторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: дощ замінить сніг в Арктиці через глобальне потепління