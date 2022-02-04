Лед, который формировался на Эвересте около 2000 лет, растаял за 25 лет - исследование

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Полученные данные служат предупреждением о том, что быстрое таяние ледников в некоторых из самых высоких точек Земли может привести к ухудшению климатических последствий, включая более частые сходы лавин и высыхание источников воды, от которых около 1,6 миллиарда людей зависимы.

Лед, который формировался на леднике Южное седло около 2000 лет, растаял примерно за 25 лет, а это значит, что он истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

В то время как таяние ледников широко изучается, ледникам в самых высоких точках планеты уделяется мало научного внимания, утверждают исследователи в исследовании, опубликованном в Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Группа ученых и альпинистов, в том числе шесть человек из Университета штата Мэн, посетили ледник в 2019 году и собрали образцы ледяного керна длиной 10 метров. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли изменение климата, связанное с деятельностью человека, на ледники?

"Ответ - решительное да, и это очень важно с конца 1990-х годов", - заявил Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата Университета штата Мэн.

Исследователи заявили, что результаты не только подтвердили, что изменение климата по вине человека достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследование показало, что как только ледник обнажился, он потерял около 55 метров льда за четверть века. Исследователи отмечают, что ледник превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но потери льда были самыми интенсивными с конца 1990-х годов.

Это превращение в лед означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, которое ускоряет его таяние.

Моделирование показывает, что из-за экстремального воздействия солнечной радиации таяние или испарение в этом регионе может ускориться более чем в 20 раз, как только снежный покров превратится в лед. Падение уровня относительной влажности и более сильные ветры также являются факторами.

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