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Вчені розробили надміцного робота розміром з таргана

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Китайські вчені спільно з колегами зі Сполучених Штатів розробили м’якого робота, що відрізняється особливою міцністю і здатністю швидко пересуватися. Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”, зазначаючи, що в основі розробки лежать фізичні характеристики таргана, інформує УНН.

Робот — результат спільних досліджень науковців китайського університету Цінхуа (Пекін), Пекінського аерокосмічного університету і Каліфорнійського університету в Берклі.

“Довжина робота становить 1,5 см, ширина — 1 см. Він здатний рухатися так само швидко, як тарган, зі швидкістю близько 30 см в секунду”, — сказав один з авторів наукової роботи Чжан Мінь, його слова наводить агентство. “Робот виглядає як смужка паперу, він може переносити вантажі, підніматися по похилій поверхні і пересуватися навіть після того, як на нього встане доросла людина вагою 60 кг”, — додав учений.

У матеріалі наголошується, що головне нововведення м’якого робота — матеріали і технології, використані при його створенні. За словами вчених, якщо робот буде занадто м’який, він не зможе швидко пересуватися, якщо занадто твердий — втратить міцність. Як передає “Сіньхуа”, розробникам вдалося знайти “золоту середину” — робот володіє м’якою структурою, але при цьому сверхпрочностью і високою швидкістю переміщення за рахунок унікальної технології проектування “лап” цього механічного таргана.

“Роботи можуть застосовуватися в таких областях, як аварійно-рятувальні роботи, установка трубопроводів, моніторинг навколишнього середовища, проведення клінічних операцій, — зазначив Чжан Мінь. — Наприклад, робот може допомогти інженерам в ремонті авіадвигуна без його демонтажу”.

За словами вченого, “незважаючи на досягнуті успіхи попереду ще багато роботи, перш ніж роботи-таргани зможуть широко застосовуватися”.

“Ми продовжимо оптимізувати конструкцію розробки і постараємося розширити її функціональні можливості”, — вказав Чжан Мінь.

Нагадаємо, вчені вперше виростили ГМО-печінку людини.

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