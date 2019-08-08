Вчені вперше виростили ГМО-печінку людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Дослідники з Піттсбурзького університету вперше виростили мініатюрну печінку людини в лабораторних умовах. Для цього їм знадобилися генетично модифіковані клітини, передає УНН з посиланням на наукове видання EurekAlert.
Штучний орган стане моделлю для вивчення неалкогольної жирової хвороби печінки. Це захворювання з’являється через надмірне накопичення жиру в організмі — воно призводить до цирозу і печінкової недостатності.
Першу міні-печінку використовували для випробувань препарату, який показав відмінні результати в експериментах з мишами, але провалив тести за участю людей.
Вчені відзначають, що для трансплантації лабораторна печінка не підходить, але не заперечують, що будуть працювати і в цьому напрямку. Раніше дослідники з Утрехтського університету виростили в лабораторії органоїдні нирки на основі клітин, виділених із сечі, а їх колеги з Каліфорнійського університету створили сотні “міні-мізків”, що імітують роботу мозку недоношених немовлят.
Нагадуємо, науковці визначили потенційну схильність до алкоголізму за сірою рідиною у мозку.