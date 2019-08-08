Ученые впервые вырастили ГМО-печень человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Исследователи из Питтсбургского университета впервые вырастили миниатюрную печень человека в лабораторных условиях. Для этого им понадобились генетически модифицированные клетки, передает УНН со ссылкой на научное издание EurekAlert.
Искусственный орган станет моделью для изучения неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание появляется из-за чрезмерного накопления жира в организме - оно приводит к циррозу и печеночной недостаточности.
Первую мини-печень использовали для испытаний препарата, который показал отличные результаты в экспериментах с мышами, но провалил тесты с участием людей.
Ученые отмечают, что для трансплантации лабораторная печень не подходит, но не отрицают, что будут работать и в этом направлении. Ранее исследователи из Утрехтского университета вырастили в лаборатории органоидное почки на основе клеток, выделенных из мочи, а их коллеги из Калифорнийского университета создали сотни "мини-мозгов", имитирующие работу мозга недоношенных младенцев.
Напоминаем, ученые определили потенциальную склонность к алкоголизму за серой жидкостью в мозге.