Ученые разработали сверхпрочного робота размером с таракана

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Китайские ученые совместно с коллегами из Соединенных Штатов разработали мягкого работа, отличается особой прочностью и способностью быстро передвигаться. Об этом сообщает агентство “Синьхуа”, отмечая, что в основе разработки лежат физические характеристики таракана, информирует УНН.

Робот — результат совместных исследований ученых китайского университета Цинхуа (Пекин), Пекинского аэрокосмического университета и Калифорнийского университета в Беркли.

“Длина робота составляет 1,5 см, ширина — 1 см. Он способен двигаться так же быстро, как таракан, со скоростью порядка 30 см в секунду”, — сказал один из авторов научной работы Чжан Минь, его слова приводит агентство. “Робот выглядит как полоска бумаги, он может переносить грузы, подниматься по наклонной поверхности и передвигаться даже после того, как на него наступит взрослый человек весом 60 кг”, — добавил ученый.

В материале отмечается, что главное новшество мягкого робота — материалы и технологии, использованные при его создании. По словам ученых, если робот будет слишком мягкий, он не сможет быстро передвигаться, если слишком твердый — потеряет прочность. Как передает “Синьхуа”, разработчикам удалось найти “золотую середину” — робот обладает мягкой структурой, но при этом сверхпрочностью и высокой скоростью перемещения за счет уникальной технологии проектирования “лап” этого механического таракана.

“Роботы могут применяться в таких областях, как аварийно-спасательные работы, установка трубопроводов, мониторинг окружающей среды, проведение клинических операций, — отметил Чжан Минь. — Например, робот может помочь инженерам в ремонте авиадвигателя без его демонтажа”.

По словам ученого, “несмотря на достигнутые успехи предстоит еще много работы, прежде чем роботы-тараканы смогут широко применяться”.

“Мы продолжим оптимизировать конструкцию разработки и постараемся расширить ее функциональные возможности”, — указал Чжан Минь.

Напомним, ученые впервые вырастили ГМО-печень человека.

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