Вчені розробили мобільний додаток, який допоможе досліджувати рак грудей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчені з Центру геномної регуляції в Барселоні, Іспанія, створили мобільний додаток, який допоможе досліджувати рак грудей, передає УНН з посиланням на EurekAlert.
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Додаток називається Genigma. Це відеогра, гравцям якої потрібно з'єднати різнокольорові блоки різних форм в певній послідовності. Рішення користувачів допоможуть вченим вивчити модель генома ракових клітин і дізнатися, яка його частина визначає розвиток хвороби.
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"Не знаючи структури геному, ми немов намагаємося орієнтуватися в сучасних містах по картах минулого. За допомогою гравців ми можемо оновити наявні знання. Це дозволить нам зробити крок вперед у дослідженнях раку молочної залози",-пояснив керівник дослідницької групи, професор Марк Марті-Реном.
Вчені вважають, що колективний розум користувачів вирішить завдання швидше і ефективніше, ніж штучний інтелект.
"Людська свідомість краще машин розпізнає візуальні образи і може пропонувати творчі рішення", - зазначив Марті-Реном.
Додамо
Фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD у рамках спільного проекту з ІА УНН пояснили, чи потрібно обов'язково видаляти молочні залози, якщо у родичів був рак грудей.
За їх словами, перш ніж приймати остаточне рішення, необхідно зробити аналізи на наявність мутацій в генах BRCA 1 і 2, адже саме ці мутації "відповідальні" за істотне підвищення ризику захворіти на рак молочної залози з генетичних причин.