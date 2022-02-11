Ученые разработали мобильное приложение, которое поможет исследовать рак груди
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ученые из Центра геномной регуляции в Барселоне, Испания, создали мобильное приложение, которое поможет исследовать рак груди, передает УНН со ссылкой на EurekAlert.
Детали
Приложение называется Genigma. Это видеоигра, игрокам которой нужно соединить разноцветные блоки разных форм в определенной последовательности. Решения пользователей помогут ученым изучить модель генома раковых клеток и узнать, какая его часть определяет развитие болезни.
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«Не зная структуры генома, мы словно пытаемся ориентироваться в современных городах по картам прошлого. С помощью игроков мы можем обновить имеющиеся знания. Это позволит нам сделать шаг вперед в исследованиях рака молочной железы», — объяснил руководитель исследовательской группы, профессор Марк Марти-Реном.
Ученые считают, что коллективный разум пользователей решит задачу быстрее и эффективнее искусственного интеллекта.
“Человеческое сознание лучше машин распознает визуальные образы и может предлагать творческие решения», - отметил Марти-Реном.
Добавим
Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD в рамках совместного проекта с ИА УНН объяснили, нужно ли обязательно удалять молочные железы, если у родственников был рак груди.
По их словам, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо сделать анализы на наличие мутаций в генах BRCA 1 и 2, ведь именно эти мутации "ответственны" за существенное повышение риска заболеть раком молочной железы по генетическим причинам.