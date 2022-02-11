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15 марта, 19:03 • 105956 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141493 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122307 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115908 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104239 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101179 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91822 просмотра

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Ученые разработали мобильное приложение, которое поможет исследовать рак груди

Ученые разработали мобильное приложение, которое поможет исследовать рак груди

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ученые из Центра геномной регуляции в Барселоне, Испания, создали мобильное приложение, которое поможет исследовать рак груди, передает УНН со ссылкой на EurekAlert.

Детали

Приложение называется Genigma. Это видеоигра, игрокам которой нужно соединить разноцветные блоки разных форм в определенной последовательности. Решения пользователей помогут ученым изучить модель генома раковых клеток и узнать, какая его часть определяет развитие болезни.

Цитата

«Не зная структуры генома, мы словно пытаемся ориентироваться в современных городах по картам прошлого. С помощью игроков мы можем обновить имеющиеся знания. Это позволит нам сделать шаг вперед в исследованиях рака молочной железы», — объяснил руководитель исследовательской группы, профессор Марк Марти-Реном.

Ученые считают, что коллективный разум пользователей решит задачу быстрее и эффективнее искусственного интеллекта.

“Человеческое сознание лучше машин распознает визуальные образы и может предлагать творческие решения», - отметил Марти-Реном.

Добавим

Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD в рамках совместного проекта с ИА УНН объяснили, нужно ли обязательно удалять молочные железы, если у родственников был рак груди.

По их словам, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо сделать анализы на наличие мутаций в генах BRCA 1 и 2, ведь именно эти мутации "ответственны" за существенное повышение риска заболеть раком молочной железы по генетическим причинам.

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