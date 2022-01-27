Вчені прогнозують пік нових випадків COVID-19 в Україні через 1-3 тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні слід очікувати через 1-3 тижні досягнення пікових значень щодо виявлення нових випадків COVID-19 на добу. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого, який оприлюднений на сайті НАН України, передає УНН.
Повідомляється, що в Україні триває експоненціальна фаза розвитку епідемії.
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"Кількість нових інфекцій приблизно подвоюється кожен тиждень. Вже досягнуто рекорд кількості позитивних ПЛР тестів на добу (майже 36 тисяч), перевищено минулий максимум позитивності тестів, 12 регіонів оновили минулі рекорди нових виявлень. З огляду на досвід інших країн, слід очікувати досягнення пікових значень через 1-3 тижні. В будь-якому випадку протягом наступних днів нас чекає оновлення рекордів захворюваності", - йдеться в прогнозі.
Деталі
Зазначається, що заповненість лікарень зросла до 31%, хоча рівень смертності через COVID-19 поки що продовжує незначне зниження.
Окрім того, повідомляється, що у Києві кількість нових позитивних ПЛР тестів збільшилася вдесятеро в порівнянні із мінімальними значеннями початку місяця.
"Цього не видно на динаміці нових виявлень через суттєві затримки оприлюднення результатів тестування. За кількістю тестів Київ вже перевищив максимум минулої хвилі на 50%. Подібні затримки можуть вплинути на вчасність запровадження заходів щодо стримування інфекції", - зазначається в повідомленні.
Позитивність ПЛР тестів сягнула 41,4% – максимального значення за весь час пандемії, та продовжує зростати з темпом близько 1,5 відсоткових пункти у день.
Доповнення
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, повідомив, що в Україні протягом наступних 2-3 тижнів кількість хворих на COVID-19 буде перевищувати 60-70 тис. на добу.
В Україні зафіксовано вже 3,94 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 січня, - понад 32 тисячі, найбільше значення з початку січня та новий антирекорд з початку зими в цілому.