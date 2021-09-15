Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти COVID-19

Деталі

Кілька досліджень виявили різницю між ефективністю двох вакцин з плином часу, хоча деякі експерти попереджають, що це може бути пов'язано з помилковими безпосередніми порівняннями.

У дослідженнях оцінювалися різні показники ефективності вакцин Pfizer і Moderna, але всі вони показали, що їх ефективність проти COVID-19 залишається відносно високою.

У дослідженні, опублікованому минулого тижня, CDC виявив, що вакцина Moderna була значно ефективнішою в зменшенні кількості госпіталізацій та звернень до відділень невідкладної допомоги, ніж вакцини Pfizer або J&J.

Можливі причини цієї різниці включають те, що Moderna має набагато вище дозування, ніж Pfizer, і друга ін'єкція робиться після трохи більш тривалого інтервалу.

І хоча обидві вакцини виробляються з використанням технології мРНК, вони мають структурні відмінності.

Доповнення

Компанія Moderna заявила, що її вакцина ефективна на 93% навіть через шість місяців після другої дози. Для порівняння, Pfizer і BioNTech заявили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно до 84% через шість місяців.

Johnson&Johnson повідомила минулого місяця, що дані показали, що їх вакцина "генерує сильну, стійку активність проти швидко поширюваного "Дельта" варіанту і інших широко поширених вірусних варіантів SARS-CoV-2".

Органи охорони здоров'я США рекомендують додаткову дозу вакцини COVID-19 для всіх американців через вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу вакцини Pfizer або Moderna.

Регулюючі органи США вже санкціонували додаткову дозу вакцин Pfizer або Moderna COVID-19 для людей з ослабленою імунною системою на початку цього місяця.