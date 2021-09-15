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Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19

Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 43804 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19. Последние данные показывают, что Moderna может хранить более высокую эффективность с течением времени, чем вакцина Pfizer. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на исследование, передает УНН.

Детали

Несколько исследований обнаружили разницу между эффективностью двух вакцин с течением времени, хотя некоторые эксперты предупреждают, что это может быть связано с ложными непосредственными сравнениями.

В исследованиях оценивались различные показатели эффективности вакцин Pfizer и Moderna, но все они показали, что их эффективность против COVID-19 остается относительно высокой.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе, CDC обнаружил, что вакцина Moderna была значительно эффективнее в уменьшении количества госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи, чем вакцины Pfizer или J & J.

Возможные причины этой разницы включают то, что Moderna имеет гораздо выше дозировки, чем Pfizer, и вторая инъекция делается после немного более длительного интервала.

И хотя обе вакцины производятся с использованием технологии мРНК, они имеют структурные различия.

Дополнение

Компания Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 93% даже через шесть месяцев после второй дозы. Для сравнения, Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины снижается примерно до 84% через шесть месяцев.

Johnson & Johnson сообщила в прошлом месяце, что данные показали, что их вакцина "генерирует сильную, устойчивую активность против быстро распространяющегося "Дельта" варианта и других широко распространенных вирусных вариантов SARS-CoV-2".

Органы здравоохранения США рекомендуют дополнительную дозу вакцины COVID-19 для всех американцев через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу вакцины Pfizer или Moderna.

Регулирующие органы США уже санкционировали дополнительную дозу вакцин Pfizer или Moderna COVID-19 для людей с ослабленной иммунной системой в начале этого месяца.

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