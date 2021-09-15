Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19. Последние данные показывают, что Moderna может хранить более высокую эффективность с течением времени, чем вакцина Pfizer. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на исследование, передает УНН.
Детали
Несколько исследований обнаружили разницу между эффективностью двух вакцин с течением времени, хотя некоторые эксперты предупреждают, что это может быть связано с ложными непосредственными сравнениями.
В исследованиях оценивались различные показатели эффективности вакцин Pfizer и Moderna, но все они показали, что их эффективность против COVID-19 остается относительно высокой.
В исследовании, опубликованном на прошлой неделе, CDC обнаружил, что вакцина Moderna была значительно эффективнее в уменьшении количества госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи, чем вакцины Pfizer или J & J.
Возможные причины этой разницы включают то, что Moderna имеет гораздо выше дозировки, чем Pfizer, и вторая инъекция делается после немного более длительного интервала.
И хотя обе вакцины производятся с использованием технологии мРНК, они имеют структурные различия.
Дополнение
Компания Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 93% даже через шесть месяцев после второй дозы. Для сравнения, Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины снижается примерно до 84% через шесть месяцев.
Johnson & Johnson сообщила в прошлом месяце, что данные показали, что их вакцина "генерирует сильную, устойчивую активность против быстро распространяющегося "Дельта" варианта и других широко распространенных вирусных вариантов SARS-CoV-2".
Органы здравоохранения США рекомендуют дополнительную дозу вакцины COVID-19 для всех американцев через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу вакцины Pfizer или Moderna.
Регулирующие органы США уже санкционировали дополнительную дозу вакцин Pfizer или Moderna COVID-19 для людей с ослабленной иммунной системой в начале этого месяца.