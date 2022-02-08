Вчені довели зв'язок між споживанням червоного м'яса та раком кишечника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вживання червоного м'яса може стати причиною виникнення і розвитку раку кишечника, передає УНН з посиланням на Medicalxpress.
Деталі
Дослідження проводили фахівці Інституту ракових досліджень Дана-Фарбер (найбільша медустанова США, яка спеціалізується на профілактиці, діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань).
Під час дослідження вчені виявили, що червоне м’ясо здатне пошкоджувати ДНК. Даний висновок вказує на те, що червоне м’ясо є канцерогеном.
Дослідження проходило під керівництвом онколога з Інституту раку Дана-Фарбер Маріоса Гіаннакіса. Він і його колеги секвенували дані ДНК 900 пацієнтів з колоректальним раком. Аналіз виявив виразну мутаційну сигнатуру-патерн, який ніколи раніше не виявлявся, але свідчив про тип пошкодження ДНК, який називають алкілуванням.
“Не всі клітини, що містять ці мутації, обов’язково стануть злоякісними, сигнатура була присутня і в деяких зразках здорової товстої кишки”, — коментує вчений.
Сигнатура мутації була значною мірою пов’язана зі споживанням червоного м’яса, як переробленого, так і необробленого, до постановки пацієнтом діагнозу раку. При цьому мутація не пов’язана з вживанням птиці, риби або інших продуктів.
“У червоному м’ясі є хімічні речовини, які можуть викликати алкілування”, — пояснив Гіаннакіс.
Подальша робота може допомогти лікарям визначити, які пацієнти генетично схильні до накопичення пошкоджень від алкілування. Після цього їм буде рекомендовано обмежити споживання червоного м’яса.
Довідка
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.
Фахівці радять замінити червоне м’ясо на біле (курятина, індичатина).