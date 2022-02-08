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Ученые доказали связь между потреблением красного мяса и раком кишечника

Ученые доказали связь между потреблением красного мяса и раком кишечника

Киев • УНН

 • 28903 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Употребление красного мяса может стать причиной возникновения и развития рака кишечника, передает УНН со ссылкой на Medicalxpress.

Детали

Исследование проводили специалисты Института раковых исследований Дана-Фарбер (крупнейшее медучреждение США, которое специализируется на профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний).

В ходе исследования ученые выявили, что красное мясо способно повреждать ДНК. Данный вывод указывает на то, что красное мясо является канцерогеном.

Исследование проходило под руководством онколога из Института рака Дана-Фарбер Мариоса Гианнакиса. Он и его коллеги секвенировали данные ДНК 900 пациентов с колоректальным раком. Анализ выявил отчетливую мутационную сигнатуру — паттерн, который никогда раньше не выявлялся, но свидетельствовал о типе повреждения ДНК, называемом алкилированием.

“Не все клетки, содержащие эти мутации, обязательно станут злокачественными, сигнатура присутствовала и в некоторых образцах здоровой толстой кишки”, — комментирует ученый.

Сигнатура мутации была в значительной степени связана с потреблением красного мяса, как переработанного, так и необработанного, до постановки пациентом диагноза рака. При этом мутация не связана с употреблением птицы, рыбы или других продуктов.

“В красном мясе есть химические вещества, которые могут вызывать алкилирование”, — пояснил Гианнакис.

Дальнейшая работа может помочь врачам определить, какие пациенты генетически предрасположены к накоплению повреждений от алкилирования. После этого им будет рекомендовано ограничить потребление красного мяса.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятина, индюшатина).

Украинские Национальные Новости

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