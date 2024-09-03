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Вбивство двох українок у ФРН: подружжю висунули обвинувачення

Вбивство двох українок у ФРН: подружжю висунули обвинувачення

Київ • УНН

 • 27826 перегляди

У Німеччині висунуто обвинувачення подружжю за вбивство двох українських біженок та викрадення новонародженої дитини. Пара планувала викрасти немовля, щоб видати його за своє.

Прокуратура німецького Мангайма висунула за підсумками розслідування обвинувачення за підозрою у вбивстві двох біженок з України та викраденні новонародженої дитини в Баден-Вюртемберзі. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у спільному вбивстві українок обвинувачують подружню пару - 44-річну жінку та 43-річного чоловіка. Передумовою злочину прокурори вважають нереалізоване бажання пари мати спільну доньку. За даними слідства, не пізніше березня 2023 року подружжя почало розробляти план "викрадення новонародженого немовляти жіночої статі, щоб видати його за своє".

Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024 року зв'язалася з 27-річною жертвою, коли вона шукала перекладача для майбутнього народження доньки,

- йдеться у повідомленні відомства.

В обвинувальному висновку йдеться, що через тиждень після народження дитини, 6 березня, пара, запросивши українок до ресторану, потай увела їм заспокійливі препарати. Потім вони забрали обох, нібито для надання їм допомоги, а насправді вбили українок і забрали собі їхню дитину.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Доповнення

Тіло 51-річної Марини Стеценко після двотижневих пошуків виявили 20 березня. Слідчі знайшли його на березі озера поблизу Гоккенгайма. Пошукова операція почалася після того, як поліція 7 березня виявила на березі Рейну тіло її дочки Маргарити з ознаками насильницької смерті, а також стало відомо про викрадення новонародженої дитини.

Мати, бабуся та дитина проживали в центрі розміщення біженців в окрузі Рейн-Неккар після того, як переїхали до Німеччини з України, рятуючись від повномасштабної війни, розв'язаної росією.

Поліція заарештувала подружжя 13 березня після того виявила в них дитину - неушкодженою. Обвинувачені перебувають під вартою. У пресрелізі прокуратури не вказується громадянство чи походження обвинувачених. Утім німецькі ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що підозрювані - росіянка та німець.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НПНаші за кордоном

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