Убийство двух украинок в ФРГ: супругам предъявили обвинения

Прокуратура немецкого Мангайма выдвинула по итогам расследования обвинения по подозрению в убийстве двух беженок из Украины и похищении новорожденного ребенка в Баден-Вюртемберге. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в совместном убийстве украинок обвиняют супружескую пару - 44-летнюю женщину и 43-летнего мужчину. Предпосылкой преступления прокуроры считают нереализованное желание пары иметь общую дочь. По данным следствия, не позднее марта 2023 года супруги начали разрабатывать план "похищения новорожденного младенца женского пола, чтобы выдать его за своего".

Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для будущего рождения дочери, - говорится в сообщении ведомства.

В обвинительном заключении говорится, что через неделю после рождения ребенка, 6 марта, пара, пригласив украинок в ресторан, тайком ввела им успокоительные препараты. Затем они забрали обеих, якобы для оказания им помощи, а на самом деле убили украинок и забрали себе их ребенка.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Дополнение

Тело 51-летней Марины Стеценко после двухнедельных поисков обнаружили 20 марта. Следователи нашли его на берегу озера вблизи Хоккенхайма. Поисковая операция началась после того, как полиция 7 марта обнаружила на берегу Рейна тело её дочери Маргариты с признаками насильственной смерти, а также стало известно о похищении новорождённого ребёнка.

Мать, бабушка и ребенок проживали в центре размещения беженцев в округе Рейн-Неккар после того, как переехали в Германию из Украины, спасаясь от полномасштабной войны, развязанной россией.

Полиция арестовала супругов 13 марта после того как обнаружила у них ребенка - невредимым. Обвиняемые находятся под стражей. В пресс-релизе прокуратуры не указывается гражданство или происхождение обвиняемых. Впрочем, немецкие СМИ ранее неоднократно сообщали, что подозреваемые - россиянка и немец.