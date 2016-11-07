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Вбивцю брата затримали на Київщині

Вбивцю брата затримали на Київщині

Київ • УНН

 • 8034 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, що під час сварки вбив брата на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Так, 6 листопада до поліції надійшло повідомлення від Волицького сільського голови про те, що в одному із будинків по вулиці Унавська виявлено тіло 22-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті.

Поліція встановила, що чоловік проживав разом з батьками та братом. Молодик зловживав спиртними напоями і постійно вчиняв сварки та бійки.

Цього ж дня між рідними братами на ґрунті неприязних відносин виникла чергова сварка, під час якої 20-річний чоловік задушив електричним кабелем свого старшого брата. Поліцейські затримали підозрюваного за місцем проживання. Він зізнався правоохоронцям у скоєному та надав правдиві покази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

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