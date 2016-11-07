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Убийцу брата задержали на Киевщине

Убийцу брата задержали на Киевщине

Киев • УНН

 • 8034 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры убил брата в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, 6 ноября в полицию поступило сообщение от Волицкого сельского головы о том, что в одном из домов по улице Унавское обнаружено тело 22-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Полиция установила, что мужчина проживал вместе с родителями и братом. Молодой человек злоупотреблял спиртными напитками и постоянно совершал ссоры и драки.

В этот же день между родными братьями на почве неприязненных отношений возникла очередная ссора, во время которой 20-летний мужчина задушил электрическим кабелем своего старшего брата. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Он признался правоохранителям в содеянном и дал правдивые показания.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

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