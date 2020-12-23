Вбивство співробітника СБУ: один із підозрюваних страждає на шизофренію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 23-річного підозрюваного у вбивстві слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного. Також стосовно другого підозрюваного, до суду скеровано клопотання про госпіталізацію до психіатричного закладу. Він страждає на шизофренію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування за фактом вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті (ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 121 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 14 липня 2020 року приблизно о 23 годині 30 хвилин, знаходячись на вулиці Йорданській підозрювані здійснили розбійний напад на потерпілого.
Так, один зі зловмисників завдав чоловіку удар в ділянку голови, після чого нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, та зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі.
"Наразі обвинувальний акт стосовно 23-річного підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті. Стосовно 30-річного зловмисника, який наніс потерпілому смертельний удар, до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Оскільки у ході слідства встановлено, що той страждає на шизофренію та є неосудним", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наразі стосовно обвинувачених продовжено запобіжні заходи у виді тримання під вартою та поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.
Нагадаємо, двом особам повідомлено про підозру у вбивстві слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного.
Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду.