Убийство сотрудника СБУ: один из подозреваемых страдает шизофренией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 23-летнего подозреваемого в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Также в отношении второго подозреваемого, в суд направлено ходатайство о госпитализации в психиатрическое учреждение. Он страдает шизофренией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование по факту совершения разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти (ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 14 июля 2020 года примерно в 23 часа 30 минут, находясь на улице Иорданской подозреваемые совершили разбойное нападение на потерпевшего.
Так, один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.
"Сейчас обвинительный акт в отношении 23-летнего подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу. Относительно 30-летнего злоумышленника, который нанес потерпевшему смертельный удар, в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Поскольку в ходе следствия установлено, что он страдает шизофренией и является невменяемым", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что сейчас в отношении обвиняемых продлены меры пресечения в виде содержания под стражей и помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.
Напомним, двум лицам сообщено о подозрении в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.
Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.