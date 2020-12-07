Вбивство на кордоні: Росія не повідомляла Україні про “обставини події”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російська сторона не повідомляла Держприкордонслужбу про трьох порушників та відкриття кримінального провадження стосовно вбитого в ніч на 4 грудня українця на суміжній ділянці кордону. Про це УНН розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

“У нас такої інформації немає. Незмінним залишається те, що ми повідомляли ще в п’ятницю (4 грудня — ред.). Нічого не змінилося стосовно інформації від російської сторони”, — зазначив Андрій Демченко.

Водночас, Радіо Свобода, з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, повідомила, що на території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області 27-річний Євген Голубєв.

“Вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах „для своїх“, які полюбляють рибалити”, — пише видання.

Також зазначається, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

У той же час, Слідчий комітет РФ сьогодні, 7 грудня, виступив із заявою про трьох порушників, які “відкрили вогонь по прикордонниках, з метою перешкоджання їх законній діяльності”. В підсумку, повідомляється, що Голубєва “в результаті перестрілки ліквідовано”. Стосовно долі інших двох “порушників” нічого наразі невідомо.

“Слідством встановлено, що 3 грудня 2020 року прикордонним нарядом прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях припинено спробу порушення державного кордону Російської Федерації трьома озброєними особами. На вимогу командира прикордонного наряду зупинитися, порушники відкрили вогонь по прикордонниках з метою перешкоджання їх законній діяльності. Щоб захистити життя підлеглих, командир наряду прийняв рішення відкрити у відповідь вогонь. В результаті перестрілки одного з порушників ліквідовано. У нього при собі були виявлені автомат, магазин з патронами, рація, прилад нічного бачення, — всі ці предмети вилучені як речові докази. В цей час слідчими призначений комплекс судових експертиз, допитуються свідки вчиненого злочину. Розслідування кримінальної справи триває”, — зазначили в СК РФ.

Нагадаємо, в п’ятницю, 4 грудня, Федеральна служба безпеки Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, та одного загиблого при спробі “порушення кордону з України в Російську Федерацію”.

Натомість, у Держприкордонслужбі заявили про несвоєчасне інформування від російських колег.

Дещо пізніше, у ДПСУ повідомили, що під час прикордонно-представницької зустрічі, російська сторона не дала інформацію, яка б підтверджувала заяву прикордонної служби ФСБ РФ, стосовно стрілянини та смерті на українсько-російському кордоні.

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