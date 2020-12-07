Убийство на границе: Россия не сообщала Украине об "обстоятельствах происшествия"

"У нас такой информации нет. Неизменным остается то, что мы сообщали еще в пятницу (4 декабря - ред.). Ничего не изменилось в отношении информации от российской стороны", - отметил Андрей Демченко.

В то же время, Радио Свобода со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, сообщило, что на территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области 27-летний Евгений Голубев.

"Убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить", - пишет издание.

Также отмечается, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

В то же время, Следственный комитет РФ сегодня, 7 декабря, выступил с заявлением о трех нарушителях, которые "открыли огонь по пограничникам, с целью препятствования их законной деятельности". В итоге, сообщается, что Голубева "в результате перестрелки ликвидировали". О судьбе двух других "нарушителей" ничего пока неизвестно.

"Следствием установлено, что 3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации тремя вооруженными лицами. По требованию командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам с целью препятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения, - все эти предметы изъяты как вещественные доказательства. В это время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК РФ.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, и одном погибшем при попытке "нарушения границы с Украиной в Российскую Федерацию".

Но в Госпогранслужбе заявили о несвоевременном информировании от российских коллег.

Несколько позже, в ГПСУ сообщили, что во время погранично-представительской встречи, российская сторона не дала информацию, которая подтверждала заявление пограничной службы ФСБ РФ, в отношении стрельбы и смерти на российско-украинской границе.